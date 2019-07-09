معالي وزير الداخلية بالحكومة المؤقتة يصدر قرارات بإنهاء خدمات بعض من أعضاء هيئة الشرطة وموظفين

بنغازي 09 يوليو 2019 (وال) أصدر معالي وزير الداخلية بالحكومة الليبية المؤقتة المستشار إبراهيم بوشناف القرار رقم “514” سنة 2019م، والقاضي بإنهاء خدمات أعضاء هيئة الشرطة التابعين لمديرية أمن بنغازي وذلك بسبب غيابهم عن العمل وتجازوهم المدة القانونية للغياب.

وبلغ عدد المنقطعين في القرار “217” عضو من بينهم عقيد وعدد ثلاث برتبة ملازم أول الباقي ضباط صف وأفراد .

كما أصدر معالي وزير الداخلية القرار رقم “498” لسنة 2019 ، والذي يتضمن إنهاء خدمات “32” موظف باعتبارهم مستقيلين استقالة اعتبارية.

يشار إلى أن القرارات صدرت في تاريخ السابع عشر من يونيو الماضي وتمت إحالتها بموجب كتاب من السيد مدير إدارة الشؤون الإدارية بالوزارة لمديرية أمن بنغازي . (وال – بنغازي) ع ع

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