المتوسط

أكد رئيس لجنة أزمة الوقود “محمد فتح الله” اليوم الثلاثاء، أن تزويد محطات الوقود، يسير بصورة جيدة، ولا توجد أي عراقيل في عملية التزود، مؤكدًا أن الوقود متوفر م خلال التزود بشكل منتظم، عن طريق مستودع طرابلس ومصفاة الزاوية.

وأضاف خلال اجتماع مع أعضاء اللجنة، عقد بمقر إدارة الدعم المركزي لمتابعة سير عمل محطات التوزيع، أن الناقلة أنوار إفريقيا ترسو الآن بميناء طرابلس وعلى متنها 34 مليون لتر بنزين، يتم من خلالها تزويد المحطات لعدة مناطق، والتي منها منطقة باطن الجبل، وجاري استئناف تزويد منطقة غريان بالكامل.

The post رئيس لجنة أزمة الوقود: لا توجد أي عراقيل في عملية التزود appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية