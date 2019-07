المتوسط:

التقت نائبة الممثل الخاص للأمم المتحدة للشؤون السياسية ستيفاني ويليامز والوفد المرافق لها اليوم الثلاثاء بعميد بلدية بنغازي وعدد من أعضاء المجلس البلدي.

واستمعت لعرض عن التحديات التي تواجه البلدية في توفير الخدمات الأساسية.

وأكدت ويليامز التزام الأمم المتحدة بتقديم الدعم للسكان في بنغازي.

