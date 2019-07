خلال لقائه بعمداء بلديات الغرب.. السراج يتفق على الإعداد لملتقى يضم مناطق ليبيا

المتوسط

اتفق رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج مع عدد من عمداء بلديات المنطقة الغربية، على الاعداد لملتقى عام يضم البلديات بجميع مناطق ليبيا لبحث ومناقشة تطورات وتداعيات الأزمة الراهنة بأبعادها المختلفة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقد صباح اليوم الثلاثاء، بطرابلس لمناقشة تطورات الوضع الراهن، وبحث أوضاع النازحين وتفعيل آليات للتنسيق بفاعلية أكبر مع لجنة الأزمة المختصة والعمل على توفير احتياجاتهم العاجلة.

من جانبهم أكد العمداء رفضهم الشديد للتدخلات السلبية لعدد من الدول التي ساهمت في إزهاق أرواح الليبيين، معلنين رفضهم التام لأي مسارات سياسية تحدث خارج اطار الاتفاق السياسي وإجماع الليبيين.

فيما شدد السراج على أهمية دور عمداء البلديات في نقل حقيقة ما يرتكب من إعتداءات وانتهاكات للمجتمع الدولي.

وتطرق المجتمعون إلى سبل حلحلة المختنقات في ملفات الكهرباء والسيولة والمياه بطريقة عاجلة وفعالة.

