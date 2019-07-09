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خلال لقائه بعمداء بلديات الغرب.. السراج يتفق على الإعداد لملتقى يضم مناطق ليبيا

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط
اتفق رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج مع عدد من عمداء بلديات المنطقة الغربية، على الاعداد لملتقى عام يضم البلديات بجميع مناطق ليبيا لبحث ومناقشة تطورات وتداعيات الأزمة الراهنة بأبعادها المختلفة.
جاء ذلك خلال اجتماع عقد صباح اليوم الثلاثاء، بطرابلس لمناقشة تطورات الوضع الراهن، وبحث أوضاع النازحين وتفعيل آليات للتنسيق بفاعلية أكبر مع لجنة الأزمة المختصة والعمل على توفير احتياجاتهم العاجلة.
من جانبهم أكد العمداء رفضهم الشديد للتدخلات السلبية لعدد من الدول التي ساهمت في إزهاق أرواح الليبيين، معلنين رفضهم التام لأي مسارات سياسية تحدث خارج اطار الاتفاق السياسي وإجماع الليبيين.
فيما شدد السراج على أهمية دور عمداء البلديات في نقل حقيقة ما يرتكب من إعتداءات وانتهاكات للمجتمع الدولي.
وتطرق المجتمعون إلى سبل حلحلة المختنقات في ملفات الكهرباء والسيولة والمياه بطريقة عاجلة وفعالة.

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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تعليق

  • انت تلعب فى الوقت الضائع فهناك خارطة طريق وضعها قائد الجيش الوطنى المسيطر على الارض عقب تحرير طرابلس اما من قابلوك من هذه البلديات للحصول على دعم مادى من مصرف ليبيا المركزى الذى تنهبون امواله وبمجرد تحرير طرابلس قريبا وتصبح من الخوان المفلسين فلن يعرفك احد فالانظار تتجه قريبا لعقد جلسة مجلس النواب بالقاهرة عقب تحرير طرابلس لتشكيل حكومة وحدة وطنية للتجهيز لانتخابات برلمانية ورئاسية ومن يملك السيطرة على غالبية ليبيا وهو الجيش الوطنى هو القادر علة التنفيذ اما انت فلا تملك سوى وكر فى ابوستة حتى المصاريت باعوك ويفاوضوا الجيش الوطنى على الخروج الامن وتسليم سلاحهم للجيش فى طرابلس ولكنه رفض العرض وانت عايش فى اوهام وقد تفتاجئ بان المصاريت قبضوا عليك وسلموك للجيش مقابل العفو عن من قام بذلك حتى لو كان باشاغا فهذا لا يخالف الشريعة الاسلامية فبعد اية حد الحرابة نجد عفو على من تاب وامن من قبل ان نقدر عليهم فلو فعل ذلك احد يطبق عليه قوله تعالى بعد حد الحرابة: الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم فاعلموا ان الله غفور رحيم

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