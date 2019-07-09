البعثة “قلقة” من الاشتباكات في مرزق

قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم الثلاثاء، إنها تتابع بقلق كبير استمرار الأعمال العدائية في مدينة مرزق، معربة عن أسفها لوقوع ضحايا.

ودعت البعثة الأممية بحسابها الرسمي في “تويتر” كل الأطراف إلى ضبط النفس ووقف فوري للاقتتال، وعرض مساعيها من أجل تسوية أي خلافات عبر الحوار.

وكانت الاشتباكات المسلحة تجددت مساء الأحد في مدينة مرزق بين المجموعات المسلحة وأهالي المدينة ما اضطر عددا من العائلات لمغادرة منازلها هربا من حدة الاشتباكات.

وأفادت مصادر في المدينة أن المجموعات المسلحة استخدمت الأسلحة المتوسطة والثقيلة بشكل عنيف في مواجهة الأهالي الذين قاوموا الهجوم بالأسلحة الخفيفة.

وتصدى أهالي مرزق قبل نحو 5 أيام هجوما شنته مجموعة مسلحة تابعة لـ“بوبكر السوقي”، حيث تم منعهم من دخول حي “بندلواح” على وجه التحديد.

وبحسب مصادر لـ218 فقد كانت هذه المحاولة مدعومة بعناصر وسيارات من المرتزقة التشاديين بهدف التقدم لحي 17 بمرزق.

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