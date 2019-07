المتوسط

قال مصدر عسكري سوداني إن القوات النظامية انتشرت في ديسمبر الماضي على الحدود مع ليبيا لمنع دخول أي عناصر من الحركات المسلحة السودانية إلى ليبيا.

وأكد المصدر “متابعة الخرطوم للمعلومات الاستخباراتية بخصوص تطورات الأوضاع بالحدود مع ليبيا وانعكاساتها على السودان”.

The post مصادر عسكري سودانية تؤكد انتشار قوات نظامية على الحدود مع ليبيا appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية