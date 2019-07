الهيئة العامة للشباب والرياضة تستلم الملاك الوظيفي لديوانها

المتوسط

أعلنت الهيئة العامة للشباب والرياضة، اليوم الثلاثاء، استلامها للملاك الوظيفي لديوان الهيئة وفروعها ومكاتبها، وذلك بعد اعتماده من وزير العمل والتأهيل، وفق قراره رقم 169 لسنة 2019 .

وأوضحت الهيئة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن رئيس اللجنة المكلفة قام بإعداد مشروع الملاك الوظيفي صحبة بعض من زملائه أعضاء اللجنة، ومن ثم تم تسليم النسخة الأصلية للملاك لرئيس الهيئــــة أ. د . بشير القنطري، الذي كلف بدوره رئيس اللجنة وبعض أعضاءها بالاستمرار في استكمال عملية تسكين الموظفين بالهيئة وفروعها ومكاتبها على وظائف الملاك والوصف الوظيفي تمهيداً لصرف مرتبات الموظفين الذين لم يتقاضوا مرتباتهم لأسباب ماضية .

