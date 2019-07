المتوسط:

زارت اليوم نائبة الممثل الخاص للشؤون السياسية، ستيفاني ويليامز، مركز الشرطة النسائية في مديرية أمن بنغازي.

وأشادت ويليامز بدور ضابطات وعناصر الشرطة النسائية في قطاع الأمن،

ووصفت إنشاء هذا القسم بالخطوة الحيوية. كما استمعت ويليامز إلى تفاصيل احتياجات المركز.

