“صحة الوفاق” تبحث سير تقديم الخدمات الصحية في مستشفى غريان

تفقد مدير إدارة الشؤون الطبية بوزارة الصحة بحكومة الوفاق “الطاهر عبد العزيز سليمان” سير تقديم الخدمات الطبية داخل مستشفى “غريان التعليمي”.

كما أطلع على أعمال الصيانة الجارية في أقسام العناية والعمليات والعيادات الخارجية خلال زيارة أجراها للمستشفى أمس الإثنين.

واستعرض مدير مستشفى غريان التعليمي خلال اجتماع عقد على هامش الزيارة المشاكل المترتبة عن تغيب بعض العناصر الطبية والطبية المساعدة عن العمل إلى جانب عدم التزام ذوي عقود العمل القارة من أعضاء هيئة التدريس السريريين باللوائح والقوانين المنظمة للعمل.

من جانبه قال مدير إدارة الشؤون الطبية أن الوزارة ستتخذ الإجراءات المناسبة بالتعاون مع مسؤولي مكاتب القطاع الخاص ومكاتب التفتيش والمتابعة بالمناطق لتطبيق اللوائح والقوانين المتعلقة بعدم التزام العناصر الطبية والطبية المساعدة بالعمل داخل المستشفيات واستغلالهم لأوقات الدوام الرسمي في العمل بالقطاع الصحي الخاص.

كما بينً مدير إدارة الشؤون الطبية أنه قد تم الإتفاق على تفعيل اللجنة الفرعية للعلاج داخل مستشفى غريان التعليمي وتكليف رئيسًا لها.

هذا وقد زار مدير الشؤون الطبية العيادة المجمعة غريان وتفقد سير تقديم الخدمات الطبية داخلها.

يشار إلى أن الاجتماع الذي تم على هامش الزيارة عقد بمقر ديوان بلدية غريان بحضور عميد البلدية ورئيس ديوان البلدية ومدير مستشفى غريان التعليمي ورئيس قسم الكلى بالمستشفى إلى جانب مدير العيادة المجمعة غريان ومدير الشؤون الطبية بالعيادة.

