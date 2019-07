المتوسط:

أكد جهاز النهر الصناعي ، إنفراج أزمة إيقاف المياه في طرابلس و إعادة التيار الكهربائي للحقل الشمالي والجنوبي وبدء إعادة تشغيل الآبار وفتح صمامات التحكم.

وأضاف الجهاز، أنه “من المتوقع عودة المياه التدريجي إلى مدينة طرابلس غداً”.

