الثني يتفقد مشروع النهر الصناعي في بنغازي

تفقد رئيس الحكومة المؤقتة، عبدالله الثني، اليوم، إدارة مشروع النهر الصناعي، بمقره في مدينة بنغازي، رفقة نائبه لشؤون الخدمات، عبدالسلام البدري.

ووفق الحكومة، فقد اطلع رئيس الحكومة على أبرز احتياجات المشروع، والمعوقات التي تواجه سير عمله، كما بحث آليات حلحلة هذه المشاكل والمختنقات بما يكفل تذليل كافة الصعاب التي تواجه هذا المشروع الحيوي الذي يخدم كل الليبيين.

هذا وأطلعت إدارة المشروع الثني على مشروع مد مدينتي امساعد والمرج بمياه النهر الصناعي عبر مدينة أجدابيا، بما يحل مشكلة المياه جذريا.

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