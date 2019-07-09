“وال” تتابع أعمال مكتب مكافحة العدوى بمستشفى طب وجراحة الأطفال بنغازي

بنغازي 09 يوليو 2019 (وال) – أكدت مدير مكتب مكافحة العدوى في مستشفى طب وجراحة الأطفال بنغازي، ابتسام المشاي، متابعة المكتب لأعمال شركة النظافة وإجراءات الشهادات الصحية للعاملين فيها .

وقالت المشاي إن عمل الشركة يختص بأعمال النظافة وليس التعقيم، مشيرة إلى متابعتهم أيضا في طريقة فصل النفايات، بحيث تجمع النفايات الخطرة داخل أكياس صفراء اللون، وتجمع النفايات المكتبية داخل أكياس لونها أسود .

المشاي أضافت أن يتوقف دور مكتب مكافحة العدوى في المتابعة عند قيام عمال الشركة بنقل تلك الأكياس إلى خارج الأقسام .

وأشارت مدير مكتب مكافحة العدوى في مستشفى طب وجراحة الاطفال بنغازي إلى حرص المكتب بمطالبة شركة النظافة بتوفير حاويات بلاستيكية سميكة “Sharp Box”، المخصصة لرمي النفايات الطبية الحادة مثل الإبر “needle” . (وال – بنغازي) ف ع/ ع ع

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال