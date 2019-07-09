القوات المسلحة بمساندة أهالي مدينة مرزق يصدون هجوم مسلحة للمعارضة التشادية

مرزق 09 يوليو 2019 (وال) – تمكنت القوات المسلحة العربية الليبية بمساندة أهالي مدينة مرزق من التصدي لهجوم من العصابات التشادية .

وتمكنت القوات المسلحة من غنم عدد من السيارات المسلحة، عدد 3 دوشكات بعد ان قام السلاح الجوي بضرب رتل هذه العصابات المجندّه من قبل تنظيم الاخوان وتنسيق الميليشياوي أسامة الجويلي وذلك لمحاولة زعزعة الامن في الجنوب.

وشن عناصر “داعش” الإرهابي هجوم مسلح على بوابة شركة الزويتينة في مدينة زلة، التي تبعد 15 كيلومترا عن المدينة.

وأسفرت الاشتباكات الجارية في محيط البوابة إلى الآن عن استشهاد اثنين من أفراد المناوبة الليلية لحراسة البوابة، وأسر أربعة آخرين، ومقتل ثلاثة من عناصر التنظيم، أحدهم قيادي يُدعى أحمد بن ناصر.

وكانت المنطقة العسكرية في مدينة سبها التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية أعلنت رفع درجة الطوارئ القصوى بعد رصد تحركات لعناصر تنظيم مايمسي “داعش” في محيط المدينة .

ودعا مركز منطقة سبها العسكرية التابعة للقيادة كافة الضباط وضباط صف والعسكريين، إلى ضرورة الالتحاق بوحداتهم، وطلب من الغرف الأمنية الفرعية رفع حالات النفير القصوى، لوجود تحركات مشبوهة للتنظيم الإرهابي .

يأتي ذلك، بعد يومين فقط، على ظهور تسجيل جديد لتنظيم داعش ظهر فيه عشرات المقاتلين المسلحين في منطقة صحراوية يعتقد أنها في جنوب ليبيا، وهم يبايعون المدعو الإرهابي “أبو بكر البغدادي” متواعدين القوات المسلحة بعمليات انتقامية. (وال – مرزق) ع ع

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال