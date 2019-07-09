ويليامز تعد من بنغازي بدعم أهالي المدينة

التقت نائبة الممثل الخاص للشؤون السياسية، ستيفاني ويليامز، والوفد المرافق لها اليوم الثلاثاء، عميد بلدية بنغازي وعددا من أعضاء المجلس البلدي.

وقالت البعثة بصفحتها الرسمية في “فيسبوك” إن ويليامز استمعت لعرض عن التحديات التي تواجه البلدية في توفير الخدمات الأساسية، وأكدت التزام الأمم المتحدة بتقديم الدعم للسكان في بنغازي.

وزارت ويليامز مركز الشرطة النسائية في مديرية أمن بنغازي، وأشادت بدور ضابطات وعناصر الشرطة النسائية في قطاع الأمن، ووصفت إنشاء هذا القسم بالخطوة الحيوية، كما استمعت إلى تفاصيل حول احتياجات المركز.

يشار إلى أن ويليامز تقوم منذ عدة أيام في زيارة لعدة مدن بالمنطقة الشرقية منها درنة وشحات والبيضاء وطبرق.

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