الزايدي لـ218: الانتخابات تشمل كافة مناطق “المؤقتة”

أكد وزير الحكم المحلي في الحكومة المؤقتة عادل الزايدي، أن الانتخابات البلدية التي تم إطلاقها تشمل كافة البلديات الخاضعة لسيطرة “المؤقتة” في جميع المناطق، على أن تبدأ بعد 90 يوما من الإعلان، مبينا أن الحكومة تعهدت بتوفير كل الإمكانيات لإنجاح الانتخابات.

وأضاف الزايدي، لبرنامج “LIVE” على قناة “218NEWS”، الثلاثاء، أنه في حال استطاعت اللجنة أن تنهي أعمال التجهيز في مدة أقل من المدة المحددة فإنه سيتم المباشرة في الانتخابات، مشيرا إلى أنه لم يتم تحديد البلدية الأولى التي ستنطلق فيها الانتخابات.

ولفت الوزير إلى أنه تم صدور حكم قضائي في بلدية سبها التي انتخبت مجلسها البلدي بالمدة الماضية نتيجة لأخطاء حصلت أثناء العملية الانتخابية بالرغم من تحذير الحكومة المؤقتة لعدم الانصياع وراء اللجان الصادرة عن اللجنة التابعة لحكومة الوفاق، بحسب قوله.

واتهم الزايدي حكومة الوفاق بمخالفة الدستور في العملية الانتخابية التي انطلقت في عدد من المناطق الأشهر الماضية، حيث اعتمدت على نظام القائمة وهو مخالف للقانون 59 والقرارين 160 و161 المعنية بطريقة الانتخابات البلدية.

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