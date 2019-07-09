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السراج: حفتر يحاول عسكرة الدولة وإرجاع الحكم الشمولي

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

 

ليبيا – شدد رئيس ما تبقى من المجلس الرئاسي فائز السراج اليوم الثلاثاء على أهمية دور عمداء البلديات في نقل ما قال أنها ” حقيقة ما يرتكب من إعتداءات وانتهاكات” للمجتمع الدولي.

جانب من اجتماعع السراج مع 12 من عمداء مناطق طرابلس ومدن المنطقة الغربية

السراج إدعى خلال لقائه بعدد من عمداء المنطقة الغربية بأن من وصفه بـ” المعتدي” (القائد العام للقوات المسلحة المشير حفتر) يحاول “عسكرة الدولة” وارجاع الحكم الشمولي .

ومن جانبهم أكد العمداء على دعمهم المبادرة التي طرحها السراج في يونيو الماضي ، معلنين رفضهم التام لأي مسارات سياسية تحدث خارج اطار الاتفاق السياسي وإجماع الليبيين بحسب مكتب السراج الاعلامي.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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تعليقات

  • أولا: لا أدري لماذا لا يستحي فائز السراج الذي عجز عجزا عظيما عن إقامة الدولة المدنية خلال 5 سنوات! كيف يهرف بما لا يستطيع عنه ، وكيف يستطيع فائز السراج إقامة دولة أصلا بغض النظر عن مدنيتها أو عسكريتها ، فالدولة مفقودة في ظل تواجد هذه المجموعات المتناحرة والغير شرعية في غرب ليبيا ! أثبت العرش ثم انقش! هات لنا دولة ليس فيها مليشيات تنهب أموالها وتخطف وتهدد وتقتل وتبتز إن استطعت ثم حدد ماذا تريد!
    ثانيا وهو الأهم : وكأن فائز السراج هو الأمين الناصح الذي اختاره الليبيون أو هو مبعوث من السماء أو وكيل حصري للمدنية ! وهو لو قلنا بشرعية حكومته الغير شرعية لا يعدو أن يكون جهة تنفيذية مكلفة من مجلس النواب باتفاق سياسي وفق بنود ومواد موثقة كان عليه أن ينفذها ! فلما عجز الهرطيل فائز السراج عن تنفيذ ذلك كله كان بوسعه البليد أن يقف عند حده ويحدو حدو الشرفاء أبناء الشرفاء الذين استقالوا من الحكومة المحكومة تحت رحمة المليشيات..
    لكن ماذا نفعل … قضي الأمر ولا ملام علينا ..
    لذلك البرلمان الوطني الشرعي الذي اختاره الليبييون كلف الجيش الليبي بتحرير ليبيا من المليشيات وجميع انواع المتطرفين مها كثر صراخ المتألمين وسقوط المنصرعين الممسوسين وضراط المنتفخين المبطونين

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  • naser ya Erhouma galik eshimoli e’takim baya hada empehaa
    khaterrha al shimoli ma a’teltish inta ehrabit fisa’a ya naser mish hiki win elkhafaifaa ao famit glabit ba’edha al kambodi

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  • اما ان تكون غبى جدا او ان الحاضرين اغبى منك او عارفين انك كذاب ولكنهم يريدون منك اموال مقابل ذلك فانت اكبر دجال لا منتخب من الشعب الليبى ولا مفوض من مجلس نواب الشعب ومنتهى الصلاحية حتى بموجب الصخيرات وبعد ان اعلن المشير حفتر خارطة طريق بعد التحرير تعتمد على حكومة وطنية تجرى انتخابات برلمانية ورئاسية لم يعد لاكاذيبك مجال ولو كان يريد ان يتمسك بالسلطة مثلك على اشلاء الشعب الليبى ما احتاح لدخول طرابلس فكان افضل له دخول سرت لتامبن النفط واعلان مجلس عسركى ويقوم بالاستيلاء على عائدات النفط ويتحكم فى توزيعها ووقتها كانت باقى البلديات تهرول نحوه لكنه بحسن نية ترك عائد النفط يذهب الى مصرف طرابلس لتنهبه وتصرف منه على المليشيات الارهابية التى تحاربه ولكنه يصبر حتى تحرر طرابلس من السراق امثالك ويقدموا للعدالة قريبا ان شاء الله فلم يكن القذافى خائن لبلده وعميلا لاى دولة ولا امعة فى يد المليشيات كان دبكتاتور افضل منك ايها الطرطور

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  • اذا لم تستحي فافعل ما شئت …….. اي دولة مدنية تتحدث عنها وأي عسكرة يا باشا …. الليبيون ينتظرون ساعة الخلاص منك ومن عصابات الإجرام الذين اذاقوا البلاد والعباد الامرين …. ارحل عن البلاد واذهب لاوردغان الإمبراطور الحالم باعاذة الوهم الذي يراوده…..اللعنة عليكم جميعا وإلى حيث القت رحلها أم قشعم…….

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