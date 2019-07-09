السراج: حفتر يحاول عسكرة الدولة وإرجاع الحكم الشمولي

ليبيا – شدد رئيس ما تبقى من المجلس الرئاسي فائز السراج اليوم الثلاثاء على أهمية دور عمداء البلديات في نقل ما قال أنها ” حقيقة ما يرتكب من إعتداءات وانتهاكات” للمجتمع الدولي.

السراج إدعى خلال لقائه بعدد من عمداء المنطقة الغربية بأن من وصفه بـ” المعتدي” (القائد العام للقوات المسلحة المشير حفتر) يحاول “عسكرة الدولة” وارجاع الحكم الشمولي .

ومن جانبهم أكد العمداء على دعمهم المبادرة التي طرحها السراج في يونيو الماضي ، معلنين رفضهم التام لأي مسارات سياسية تحدث خارج اطار الاتفاق السياسي وإجماع الليبيين بحسب مكتب السراج الاعلامي.

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