اعتداء يقطع المياه عن طرابلس والمدن الوسطى

أعلن جهاز النهر الصناعي منظومة الحساونة-سهل الجفارة، توقف ضخ المياه من الحقل الشمالي والجنوبي الاثنين، بسبب اعتداء على محطة تغذية الكهرباء النهر (1) الرئيسية.

وقال الجهاز بصفحته في “فيسبوك”، الثلاثاء، إن مجموعة مسلحة دخلت إلى المحطة وأجبرت فنيي الشركة العامة للكهرباء على فصل التيار الكهربائي عن حقول آبار مياه الحساونة، والمطالبة بإعادة التيار الكهربائي لمدن الجنوب.

وأضاف الجهاز أن هذه الحادثة سيترتب عليها انقطاع المياه اليوم عن مدينة طرابلس ومدن المنطقة الوسطى، قبل أن يعلن عن حل المشكلة وإعادة التيار الكهربائي للحقل الشمالي والجنوبي، على أن تصل المياه إلى طرابلس صباح الأربعاء.

وأكد الجهاز أنه ينأى بنفسه عن كافة الخلافات والصراعات والمطالب الفئوية، وأنه جهة خدمية تقدم خدمة الإمداد المائي لكافة المواطنين.

وطالب الجهات الأمنية والعسكرية بالدولة بتحمل مسؤوليتها لحماية حقول آبار مياه الحساونة ومسارات أنابيب المياه بالمنظومة للحفاظ على استمرار الإمداد المائي.

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