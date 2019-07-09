بعد قصف “بادي” مطار طرابلس .. اجويلي يهدد بقصف مطار بني وليد والتسييري يرد

أخبار ليبيا 24 – خاص

قال المجلس التسييري لبلدية بني وليد إن تهديد أسامة اجويلي باستهداف مطار المدينة ليس بأمر غريب على قيادات حكومة الوفاق التي تساندها الجماعات الإرهابية في تخريب المطارات والمؤسسات المدنية ومقدرات الدولة .

أكد التسييري – في بيان له اليوم الثلاثاء اطلعت عليه أخبار ليبيا 24 – أن قرار اجويلي لإيقاف الطيران بمطار بني وليد مجرد حبر على ورق، وأن المطار يتبع وزارة المواصلات بالحكومة المؤقتة وليس لحكومة الوفاق التابعة له .

وأوضح التسييري أن صيانة مطار المدينة كلف الدولة الليبية ملايين الدينارات والتهديد باستهدافه عمل تخريبي فقط لاغير .

وذكر بيان التسييري أنه عند صدور القرار من قبل المدعو اجويلي أهالي مدينة بني وليد توجهوا مباشرة ليلة البارحة إلى المطار لحمايته كدروع بشرية له .

يشار إلى أن اجويلي أصدر قرار بإيقاف حركة الطيران بمطار بني وليد بشكل كامل، محذرًا العاملين بالمطار بالاستهداف المباشر في حالة رصد أي طائرة تهبط في المطار .

وكان القيادي المطلوب دوليًا بحكومة الوفاق المدعو صلاح بادي قد أقدم على قصف مطار طرابلس العالمي وقام بتدميره بالكامل عقب اشتباكات مسلحة مه قوة الحماية المحسوبة على الزنتان منه في شهر أغسطس من العام 2014 .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24