المتوسط:

كشف وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا عن خروج عدد من المهاجرين من مركز إيواء تاجوراء وذلك احتجاجا على قرار مفوضية اللاجئين تسفير 70 منهم وترك البقية.

وأكمل باشاغا، في تصريحات صحفية له ، الشرطة لم تستعمل القوة في إجبارهم على البقاء احتراما لحقوق الإنسان.

The post باشاغا: خروج عدد من المهاجرين من مركز إيواء تاجوراء appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية