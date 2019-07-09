محمد جبران: لجنة الطوارئ بالوفاق تفتقد للعدالة في توزيع الأموال على بلديات طرابلس

طرابلس-العنوان

اتهم رئيس اللجنة العليا لعودة النازحين محمد جبران، لجنة الطوارئ بحكومة الوفاق بعدم المساواة في توزيع الأموال المخصصة للبلديات بطرابلس.

وأوضح جبران في تصريحات صحفية بأن الأموال التي خصصتها اللجنة للبلديات تفتقد للعدالة في التوزيع حيث تختلف من بلدية لأخرى، مشيرا إلى بلوغ أعداد النازحين في مناطق عين زارة 4000 عائلة، وطرابلس المركز 1700، وحي الأندلس 2300، مؤكدا أنه بالنظر لتزايد أعداد النازحين، فإن المبالغ المرصودة لا تكفي باعتبار أنها تستخدم للإغاثة أو بدل الإيجار فقط.

ودعا جبران إلى ضرورة إيجاد حلول وخطة استراتيجية لتوزيع الأموال ودراستها، مشددا على ضرورة تعامل لجنة الطوارئ بجدية مع الأزمة التي تعيشها البلديات.

وختاما أوضح جبران بأن لكل بلدية لجنتا أزمة ومتابعة للنازحين تشرف على توزيع الأموال.

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