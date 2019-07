المتوسط:

التقت نائبة الممثل الخاص للشؤون السياسية ستيفاني ويليامز اليوم برئيسة الاتحاد العام لنقابات عمال ليبيا نرمين الشريف في مقر البعثة في بنغازي.

وناقشا الطرفان وضع النقابات العمالية وأهمية وجود دستور وطني يكفل ويحمي حقوق العمال.

