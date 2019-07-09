السراج يلتقي عمداء بلديات المنطقة الغربية لبحث هذه الملفات

عقد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً مع عدد كبير من عمداء بلديات المنطقة الغربية، بحضور كل من وزير الحكم المحلي المفوض ميلاد الطاهر، والمستشار السياسي للرئيس طاهر السني، لبحث تطورات الوضع الراهن.

وأكد العمداء، خلال الاجتماع على دعمهم الكامل لما اتخذه رئيس المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق من قرارات وإجراءات لدعم القوات العسكرية والأمنية على جبهات ومحاور القتال، كما تم التأكيد على توفير كافة الإمكانيات والمتطلبات الخاصة بمراحل القتال المختلفة، وتطرق النقاش إلى وضع النازحين وتفعيل آليات التنسيق بفاعلية اكبر مع لجنة الأزمة المختصة والعمل على توفير احتياجاتهم العاجلة.

من ناحية أخرى تطرق الاجتماع للتطورات والجهود المبذولة على الجبهة السياسية المواكبة للجهد العسكري، ومناقشة سبل حلحلة المختنقات في مواضيع الكهرباء والسيولة والمياه بطريقة عاجلة وفعالة.

واتفق خلال الاجتماع على الاعداد لملتقى عام يضم البلديات بجميع مناطق ليبيا لبحث ومناقشة تطورات وتداعيات الأزمة الراهنة بأبعادها المختلفة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من بوابة أفريقيا الاخبارية

