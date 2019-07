المتوسط:

أكد الجيش، أن ” أهالي مدينة مرزق والقوى الامنية تصدوا لهجوم العصابات التشادية”.

وأضاف الجيش، أن ” السلاح الجوي نجح في القضاء على عناصر العصابات التي تقاتل تحت لواء تنظيم الاخوان لمحاولة زعزعة الامن في الجنوب”.

