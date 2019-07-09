حمزة يبحث مع رئيس شركة الكهرباء إشكاليات القطاع في الجنوب

بحث عضو المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني وزير الدولة لشؤون المجتمع المدني، أحمد حمزة، اليوم الثلاثاء، مع رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء عبدالمجيد حمزة، إشكاليات القطاع بشكل عام وخاصة في المنطقة الجنوبية.

وأوضحت إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء عبر صفحتها على «فيسبوك» أن اللقاء «تناول الوضع الذي وصلت إليه محطة كهرباء أوباري، والإشكاليات التي تعاني منها المنطقة الجنوبية من التذبذب والانقطاع المستمر في إمدادات الطاقة الكهربائية، ووضع الشبكات المغذية للمنطقة، والأعمال التخريبية التي تعرضت لها».

وشدد عضو المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني خلال اللقاء الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء في العاصمة طرابلس، على ضرورة القيام بـ«المعالجة العاجلة، وعلى متابعة الإجراءات المتخذة من قبل الشركة العامة للكهرباء لتجاوز وحل هذه الإشكاليات».

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