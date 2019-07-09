تسييري بني وليد : قرار الإرهابي “اجويلي” بإيقاف الطيران بمطار بني وليد مجرد حبر على ورق

بني وليد 09 يوليو 2019 (وال) – أكد المجلس التسييري لبلدية بني وليد أن قرار المدعو الإرهابي أسامة اجويلي لإيقاف الطيران بمطار بني وليد مجرد حبر على ورق وأن المطار يتبع وزارة المواصلات بالحكومة الليبية المؤقتة وليس الحكومة غير الشرعية التابعة له .

وبين تسييري بني وليد – في بيان له اليوم الثلاثاء اطلعت وكالة الأنباء الليبية عليه – أن تهديد اجويلي لاستهداف المطار أمر ليس بغريب على قادة مليشيات مايسمي بالوفاق في تخريب المطارات والمؤسسات المدنية ومقدرات الدولة .

وأوضح التسييري أن صيانة مطار المدينة كلف الدولة الليبية ملايين الدينارات والتهديد باستهدافه عمل تخريبي فقط لاغير .

وذكر بيان التسييري أنه عند صدور القرار من قبل المدعو اجويلي أهالي مدينة بني وليد توجهوا مباشرة ليلة البارحة إلى المطار لحمايته كدروع بشرية له . (وال – بني وليد) ع ع

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