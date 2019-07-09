صور: افتتاح مركز الخبرة القضائية ترهونة‎

افتتح عميد بلدية ترهونة و رئيس المجلس التسييري بالمدينة “عياد البي” الاثنين فرعا لمركز الخبرة القضائية والبحوث بترهونة بحضور رئيس وموظفي المركز.

على هامش حفل الافتتاح قام الحاضرون بزيارة الى مستشفى ترهونة التعليمي استقبلهم فيها مدير المستشفى ” فوزي ابو رفيفة ” ورافقهم في زيارتهم الي قسم التشريح والتشغيل حيث اطلع موظفو المركز علي الاجهزة المتوفرة ضمن القسم و اطلعو على كمية المواد التشغيلية التي يوفرها المستشفى في الوقت الحالي.

البي في تصريح خاص لبوابة افريقيا الاخبارية بين ان افتتاح الفرع سيساهم في تقريب المسافة علي المواطنين في اكمال الاجراءات الجنائية المتعلقة بالقضايا الجنائية واكد انه جزء اساسي من سلسلة الخدمات التي من الواجب للبلدية توفيرها للمواطن.

الطب الشرعي , خبرة التحليل الجنائية, خبرة الادوية والعقاقير, الخبرة الهندسية والمساحية, الخبرة الزراعية, الخبرة الحسابية, خبرة الترجمة القانونية, خدمة التثمين وخبرة التزييف والتزوير . واوضح مدير الفرع محمد الهادي عمران بان المكرز سيوفر 9 خدمات وهي ووجه عمران في ختام تصريحه الشكر لادارة المركز بالحكومة المؤقتة و بلدي ترهونة علي مساعدتهم للفرع حتي الافتتاح متوعدا بالعمل المكثف للفرع خلال هذه الفترة.

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