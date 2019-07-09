انتخاب أعضاء جدد للمجلس الأعلى للقضاء

أعلن المجلس الأعلى، للقضاء، الاثنين، اكتمال تشكيلة اعضائه للولاية الجديدة بفرز صناديق الاقتراع واعلان النتائج.

ووفقا لنتائج الفرز فقد فاز بعضوية المجلس 1 2عضوا تسعة منهم يمثلون محاكم استئناف طرابلس ومصراتة والخمس والزاوية وغريان وبنغازي وطبرق وسبها والبيضاء، وثلاثة أعضاء يمثلون إدارات المحاماة العامة والقضايا والتفتيش.

وبحسب بيان للمجلس الأعلى فإن مراسم التسليم والاستلام بين الأعضاء الجدد والذين انتهت ولايتهم القضائية ستجرى خلال الأيام القادمة.

وتحصلت بوابة افريقيا على قائمة بأسماء الفائزين بعضوية المجلس الجديد وهم:

المستشار عبدالله الحداد عن محكمة استئناف طرابلس

المستشار فرج البرغثي عن محكمة استئناف بنغازي

المستشار يوسف محمد أحمد عن محكمة استئناف سبها

المستشار محمد الغويل عن محكمة استئناف مصراتة

المستشار الهدار الشيباني عن محكمة استئناف الخمس

المستشار حسين الحنش عن محكمة استئناف البيضاء

المستشار حسن يوسف علي عن محكمة استئناف غريان

المستشار سعيد الحمري عن محكمة استئناف طبرق

المستشار علي الماجري عن محكمة استئناف الزاوية

المستشار ضو الغزوي عن إدارة القانون

المستشار علي بوجناح عن إدارة المحاماة العامة

المستشار أحمد بازمه عن إدارة القضايا

يذكر أن المجلس الأعلى للقضاء يتكون من 1 5 عضوا ثلاثة يتم تعيينهم وهم رئيس المحكمة العليا رئيسا للمجلس الأعلى للقضاء ورئيس ادارة التفتيش على الهيئات القضائية نائباً والنائب العام عضواً.

وفيما يخص بقية الأعضاء يعينون عن طريق الانتخاب لشغل عضوية المجلس وهم، عضو عن كل محكمة استئناف، وعضو عن ادارة القضايا، عضو عن ادارة المحاماة العامة، عضو عن الادارة العامة للقانون.

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