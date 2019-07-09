داخلية الوفاق تبحث أوضاع جرحى مركز إيواء تاجوراء

عقد وكيل وزارة الداخلية لشؤون الهجرة غير الشرعية، محمد الشيباني، اليوم الثلاثاء، اجتماعا مع مدير مكتب منسقة الشؤون الإنسانية لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وعدد من المنظمات الدولية المعنية بملف الهجرة.

وأوضح المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية التابعة لحكومة الوفاق، أن تم خلال الاجتماع، مناقشة موضوع جرحى المهاجرين بمركز إيواء تاجوراء والذي تعرض خلال الأيام الماضية لقصف جوي، كما تم التباحث حول الأوضاع الصحية للمهاجرين داخل المستشفيات وتقديم الرعاية الصحة وتوفير المستلزمات الطبية لهم.

هذا وقد دعي الشيباني، المنظمات الدولية للاضطلاع بواجباتهم تجاه المهاجرين خاصةً في هذه الظروف التي تمر بها العاصمة طرابلس.

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