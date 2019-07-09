الزائدي يدعو إلى الالتحام من أجل بناء ليبيا جديدة

جدد الأمين العام للحركة الشعبية الوطنية الليبية مصطفى الزائدى، دعوته إلى جميع الأطراف الليبية بالالتحام من أجل بناء ليبيا جديدة.

وقال الزائدي، في تدوينة نشرها عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ‫”الحرب‬ التي نكرهها، فهي تقطف أرواح أبنائنا، وتدمر ممتلكاتنا، وتخرب مرافقنا، وتحرق نسيجنا الاجتماعي الواحد، وتهدم ديننا، وتشوه أخلاقنا، وتحطم كبراياؤنا، وتفتح الباب على مصرعيه لأعدائنا‬، من كل الملل ! لكنها مع شديد الأسف تبدو الطريق الوحيد لانقاذ الوطن‬ والدفاع على بقاء الشعب،‬ في زمن سطوة السفهاء والبلهاء والعملاء !! وليس لنا الا تجديد الدعوة المتكررة الى العقلاء، وأسئلة مباشرة الى من يستخدمون وقودا في آتون حرب سيحصدون منها فقط الموت او الإعاقة، ولن يكونوا في العير وإن كانو في النفير !! الى من يقامرون بأرواحهم ويدمرون مستقبلهم لمصلحة ثلة من الفاسدين والطامعين والرأسمالين، وآخرون لهم مآرب ذاتية وأجندات خفية!! دعوة صادقة مخلصة لوجه الله تعالى، ان يتمعنوا في الذي يجري، ويتصوروا مآلهم ومصير بلادهم، وأن يصموا أذانهم ولو لبرهة عن دعايات الإخوان وأراجيف المتكلمين بإسم الدين، والدين منهم براء، وان يمدوا ايديهم الى شعبهم وقواتهم المسلحة لإعادة الأمر الى طبيعته، والالتحام من آجل بناء ليبيا جديدة، ليبيا وطن آمن مستقل مستقر للجميع”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من بوابة أفريقيا الاخبارية

