السراج يبحث مع وزير الحكم المحلي ولجنة الطوارئ عدداً من الملفات الهامة

عقد رئيس المجلس الرئاسي ورئيس لجنة الطوارئ فائز السراج، اليوم الثلاثاء اجتماعا ضم كلا من، نائب رئيس اللجنة وزير التعليم عثمان عبد الجليل، ووزير الحكم المحلي ميلاد الطاهر لمناقشة مجموعة من الملفات الحيوية الهامة.

وأوضح المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، أنه تم خلال الاجتماع الموافقة على مقترح مخصصات البلديات، كما تناول الاجتماع الذي عقد بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس متابعة ما اتخذ من إجراءات لحل مشاكل الوقود والكهرباء، والحد من زمن طرح الأحمال والتوزيع العادل للأحمال المطروحة، ومعالجة مشكلة تكدس القمامة والمخلفات داخل مدينة طرابلس بالإضافة إلى تنظيف الشوارع والطرقات الرئيسية.

كما تم بحث ملف النازحين والخطوات المتخذة لتوفير احتياجاتهم وتلبية المتطلبات الطارئة للبلديات الواقعة بمناطق الاشتباكات

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