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عماري ومعتوق يستعرضان أعمال توسعة مطار معيتيقة وصيانة الطريق الساحلي

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

استعرض عضو المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني وزير الدولة لشؤون المجالس المتخصصة، محمد عماري مع المفوض بوزارة المواصلات ميلاد معتوق أعمال التوسعة التي يشهدها مطار معيتيقة وفتح خط بحري بين ليبيا وتونس وصيانة الطريق الساحلي.

وقالت إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء عبر صفحتها على «فيسبوك» إن لقاء عماري ومعتوق «استعرض ما وصلت إليه أعمال التوسعة التي يشهدها مطار معيتيقة، واستكمال صالة الركاب وموقف السيارات والمنشآت التابعة له».

وأضافت أن المفوض بوزارة المواصلات المهندس ميلاد معتوق استعرض أيضًا خلال اللقاء الخطوات التي اتخذتها وزارة المواصلات مع وزارة النقل التونسية بشأن «إمكانية عودة الخطوط التونسية للعمل من مطار معيتيقة، وفتح خط بحري لنقل الركاب بين ليبيا وتونس».

وأشارت إدارة التواصل والإعلام أن اللقاء الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء في طرابلس تطرق كذلك إلى «أعمال الصيانة التي ستقوم بها الوزارة للطريق الساحلي، والعمل على استكمال المعايير المطلوبة لرفع الحظر المفروض على الطيران الليبي في أوروبا».

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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  • يريد ان يوهم اتباعه من المليشيات الارهابية انهم غير خائفين من قرب تحرير طرابلس وكان الافضل لهم توسيع سجن ابوسليم وتحسين الخدمة به حيث سيكون مستقرا لكم بعد تحرير طرابلس ان شاء الله فنحن الان فى مرحلة الهدوء الذى يسبق العاصفة وراينا ترامب يمدح الجيش الوطنى عن اقتناع ويمدح امير قطر بعد ان دفع 8 مليار ثمن تكلفة توسيع قاعدة العديد الامريكية كما قال ترامب امامه ويطمع ترامب فى دفع تكاليف المواجهة مع ايران بالطبع مع الدول الخليجية الاخرى حسب فتح المزاد بالامس مدح فى محمد بن سلمان واليوم فى امير قطر فترامب يستغل غباوة حكام الخليج لنهب ثرواته مستغلا حساب الشعوب لهؤلاء الحكام المبذرين من اخوان الشياطين لحماية كرسى السلطة الزائل وسيحل محله مقاعد فى النار لكل حمار منهم الم يكن اولى بهذه الاموال فقراء المسلمين

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