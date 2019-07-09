الأعلى للدولة يبحث أزمة الكهرباء

التقى النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للدولة “محمد بقي” رفقة عضوي المجلس “حماد باكو” و”محمد الهادي”، اليوم الثلاثاء، مع رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء “عبد المجيد حمزة”، لمناقشة أزمة الكهرباء في ليبيا عموما والجنوب خاصة.

وأوضح المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة أن “عبد المجيد” أفاد خلال اللقاء بأن العمل جاري بجدية لإدخال الوحدة الأولى من محطة أوباري على الشبكة العامة مع نهاية الأسبوع، مما سيساهم في استقرار الشبكة بالمنطقة الجنوبية في الفترة الحالية، وسيتوالى دخول باقي الوحدات على أمل دخولها بالكامل قبل حلول فصل الشتاء، مما سيترتب عليه توفير الفائض الذي كان مخصصا للجنوب بالشبكة العامة.

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