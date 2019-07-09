الشيباني يدعو المنظمات الدولية للاضطلاع بواجباتها تجاه المهاجرين

دعا وكيل وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني، لشؤون الهجرة غير الشرعية، محمد الشيباني «المنظمات الدولية للاضطلاع بواجباتهم تجاه المهاجرين خاصةً في هذه الظروف التي تمر بها العاصمة طرابلس» وفق ما نشرته وزارة الداخلية عبر صفحتها على «فيسبوك».

جاءت دعوة الشيباني خلال اجتماع عقد اليوم الثلاثاء، مع مدير مكتب منسقة الشؤون الإنسانية ببعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وعدد من المنظمات الدولية المعنية بملف الهجرة، بحضور رئيس قسم المنظمات بمكتب الوكيل ورئيس اللجنة المكلفة بحصر ومتابعة جرحي وضحايا قصف مركز إيواء تاجوراء، ورئيس فريق العمل مع المنظمات الدولية بجهاز الهجرة غير الشرعية.

وقالت وزارة الداخلية إن الاجتماع الذي عقد بمقر إدارة العلاقات والتعاون «ناقش موضوع جرحى المهاجرين بمركز إيواء تاجوراء والذي تعرض خلال الأيام الماضية لقصف طيران حفتر» و«التباحث حول الأوضاع الصحية للمهاجرين داخل المستشفيات وتقديم الرعاية الصحية وتوفير المستلزمات الطبية لهم».