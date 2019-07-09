وزارة الصحة بالحكومة المؤقتة تنظم الدورة الاستكمالية الثانية حول “جودة الرعاية الصحية الأولية بالبلاد”

البيضاء 09 يوليو 2019 (وال) – نظمت وزارة الصحة بالحكومة الليبية المؤقتة صباح اليوم الثلاثاء بمقر مركز التدريب بديوان وزارة الصحة بالبيضاء لقاء عمل تدريبي تحت شعار “جودة الرعاية الصحية الأولية”، والتي تستمر لمدة ثلاثة أيام.

وحضر اللقاء مدير إدارة الموارد البشرية بوزارة الصحة الأستاذ محمد الجبالي، ومدير إدارة المختبرات بالوزارة عقيلة حويل، والتي استهدفت عدد من مدراء مكاتب الرعاية الصحية الأولية، ومدراء المراكز الصحية والعيادات المجمعة والمختصين والمهتمين بالرعاية الصحية الأولية.

وقال مدير إدارة الموارد البشرية بوزارة الصحة الأستاذ محمد الجبالي في كلمته إن الوزارة تؤكد دعمها الكامل لتطوير منظومة الرعاية الصحية في البلاد من خلال تحسين جودة الرعاية الصحية والتنمية الإدارية والمكانية من خلال الدورات التدريبية وتعزيز منظومة العمل المشترك، مؤكدًا على أهمية الأخذ بكل السبل لتطوير الرعاية الصحية وتقريب الخدمه للمواطن وخاصة بالمناطق البعيدة عن مراكز المدن .

وأوضح أنه بعد تجربتا التعليمية الناجحة مع المشاركين في الدورة الأولى، زادت ثقتنا بأهمية وفائدة الدورة الاستكمالية الثانية من خلال المحاضرات والنتائج التي أجريناها، بأنه توجد حاجة ماسة لدورة الاستكمالية اضافة لذلك، تبين لنا أهمية التدريب وتنفيذ آليات التنمية المستدامة في جميع المدن ووضع معالجة لتلك التحديات بشكل ثابت وفق استراتيجية وزير الصحة بالحكومة المؤقتة الدكتور سعد عقوب بإعلان عام 2019 عامًا للرعاية الصحية الأولية، وذلك في إطار خطط واستراتيجيات وأهداف محددة”.

مدير إدارة الموارد البشرية تابع أن الهدف منذي أجري هو استكمال لخطة واستراتيجية الوزارة في الرفع من كفاءة وأداء العاملين بالقطاع الصحي ووضع المعايير الأساسية للرعاية الصحية الاولية وأدوات القياس بين التخطيط والتنفيذ وفقا لاستراتيجية وزارة الصحة المؤقتة لعام 2019 .

وأضاف الجبالي أن فعاليات الدورة التدريبية الثانية سوف تتضمن العديد من المحاضرات والورقات العلمية وحلقات النقاش العلمية حول خدمات الرعاية الصحية الأولية بالبلاد والرؤية المستقبلية، مشيرًا إلى أن الدورة التدريبية ركزت علي تحسين مهارات التخطيط الإداري لمديري مكاتب الرعاية الصحية الأولية والمراكز الصحية في مجال تعزيز القدرات في مواجهة التحديات الصحية بالبلاد وتحسين جودة الرعاية في المرافق الصحية .

وثمن انطلاق فعاليات الدورة التدريبية مجهودات المقدمة والدعم إلا محدود من قبل معالي وزير الصحة الدكتور سعد عقوب، ورئيس الأكاديمية العربية الأفريقية للدراسات الدكتور عادل الذئب، ومدير مركز التدريب بديوان وزارة الصحة بالبيضاء المهندس خالد اخنيفر في إنجاح وتنفيذ فعاليات الدورة. (وال – البيضاء) ع ع

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