الثني يتعهد بحل مشاكل “النهر الصناعي”

تفقد رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني الثلاثاء، رفقة نائبه لشؤون الخدمات عبدالسلام البدري، إدارة مشروع النهر الصناعي بمقره في بنغازي.

ووفق بيان لـ”المؤقتة”، فقد وقف الثني على أبرز احتياجات المشروع والمعوقات التي تواجه سير عمله وآليات حلها بما يكفل تذليل كافة الصعاب التي تواجه هذا المشروع الحيوي.

وقامت إدارة المشروع بإطلاع الثني على مشروع مد مدينة أمساعد بمياه النهر الصناعي عبر مدينة أجدابيا، وكذلك مد مدينة المرج عبر مدينة أجدابيا بما يحل مشكلة المياه بشكل جذري.

وأصدر الثني تعليماته بإحالة ملفات هذين المشروعين لمجلس الوزراء لاتخاذ القرارات اللازمة للبدأ فيهما فعليا، مؤكدا أنه سيعمل على توفير كافة الإمكانيات وحلحلة كافة العراقيل التي تواجه إدارة المشروع لما يمثله من أهمية وسيادة للدولة الليبية.

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