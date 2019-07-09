لملوم يهنئ المجلس الأعلى للقضاء بتشكيل المجلس الجديد‎

هنأ وزير العدل في حكومة الوفاق محمد لملوم رئيس وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء بمناسبة اكتمال انتخابات المجلس الجديد.

وأعرب الوزير لملوم في بيان، عن تقديره وشكره للأعضاء السابقين في المجلس على ما بذلوه من جهود حثيثة من أجل تحقيق الاستحقاقات الدستورية والحفاظ على استقلالية السلطة القضائية.

كما أعرب وزير العدل عن ثقته في قدرة المجلس الجديد على الانخراط في التوجهات الحديثة للعدالة وتطوير المنظومة القضائية لتستجيب لتطلعات المواطنين وحاجيات المتقاضين وترسيخ الأمن القضائي وحماية المجتمع.

وجرت الاثنين انتخابات عضوية المجلس الأعلى للقضاء حيث انتخب 12 مستشارا لعضوية المجلس يمثلون محاكم الاستئناف الليبية وثلاثة أعضاء عن إدارات المحاماة الشعبية والقضايا والتفتيش.

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