لجنة الطوارئ برئاسة السراج تبحث 5 ملفات حيوية

عقد رئيس المجلس الرئاسي ورئيس لجنة الطوارئ، فائز السراج، صباح اليوم الثلاثاء، اجتماعًا ضم كلًا من نائب رئيس اللجنة المفوض بوزارة التعليم عثمان عبد الجليل، ووزارة الحكم المحلي ميلاد الطاهر لمناقشة خمسة ملفات حيوية.

وبحسب ما نشره المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني عبر صفحته على «فيسبوك» فإن هذه الملفات شملت أزمات نقص الوقود، وانقطاع الكهرباء، وتكدس القمامة، والنازحين، والمتطلبات الطارئة للبلديات الواقعة بمناطق الاشتباكات.

وأوضح المكتب الإعلامي أن الاجتماع جرى خلاله «الموافقة على مقترح مخصصات البلديات»، و«تناول متابعة ما اتخذ من إجراءات لحل مشاكل الوقود والكهرباء، والحد من زمن طرح الأحمال والتوزيع العادل للأحمال المطروحة، ومعالجة مشكلة تكدس القمامة والمخلفات داخل مدينة طرابلس بالإضافة إلى تنظيف الشوارع والطرقات الرئيسية».

وأضاف المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي أن الاجتماع بحث أيضًا «بحث ملف النازحين والخطوات المتخذة لتوفير احتياجاتهم وتلبية المتطلبات الطارئة للبلديات الواقعة بمناطق الاشتباكات» في طرابلس.

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