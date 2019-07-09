أحمد حمزة يبحث ملف أزمة الكهرباء

التقى عضو المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق وزير الدولة لشؤون المجتمع المدني أحمد حمزة، مع رئيس مجلس الشركة العامة للكهرباء عبد المجيد حمزة، لمناقشة جملة من القضايا المتعلقة بالكهرباء.

وأوضحت إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء، أن اللقاء الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء، تناول الوضع الذي وصلت إليه محطة كهرباء أوباري، والإشكاليات التي تعاني منها المنطقة الجنوبية من التذبذب والانقطاع المستمر في إمدادات الطاقة الكهربائية، ووضع الشبكات المغذية للمنطقة، والأعمال التخريبية التي تعرضت لها. من جهته، أكد عضو المجلس الرئاسي على ضرورة المعالجة العاجلة، وعلى متابعة الإجراءات المتخذة من قبل الشركة العامة للكهرباء لتجاوز وحل هذه الإشكاليات.

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