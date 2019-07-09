بوجواري يناقش مع ويليمامز الصعوبات التي تواجه البلدية

التقي رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي الصقر عمران بوجواري صباح الثلاثاء بمقر بلدية بنغازي نائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني ويليمامز والوفد المرافق لها .

وناقش رئيس المجلس التسييري للبلدية مع الحضور العديد من المواضيع ذات العلاقة بالطابع الإنساني والمشاكل والصعوبات التي تواجه البلدية فيما يتعلق بتقديم الخدمات الأساسية في مجالات الصحة والتعليم والمياه ودور المنظمات التابعة للأمم المتحدة العاملة في مدينة بنغازي في تقديم الدعم في مختلف المجالات الخدمية .

وأكد رئيس المجلس التسييري على تعاون بلدية بنغازي مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا فيما يتعلق بالجوانب الإنسانية والخدمية في مدينة بنغازي .هذا وحضر اللقاء عضوي المجلس التسييري للبلدية أحمد فرج الطيرة، وعبدالباسط سليمان الجازوي .

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