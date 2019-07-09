فخامة رئيس مجلس النواب يلتقي معالي وزير التعليم بالحكومة المؤقتة للاطمئنان على سير امتحانات الشهادات الثانوية

القبة 09 يوليو 2019 (وال) – التقى فخامة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح في مكتبه بمدينة القبة معالي وزير التعليم بالحكومة الليبية المؤقتة الدكتور فوزي بومريز للاطمئنان على سير عمل إجراء امتحانات الشهادة الثانوية لمرحلة التعليم المتوسط.

معالي وزير التعليم اطلع فخامة رئيس مجلس النواب على إجراء الامتحانات في كافة المناطق التعليمية التابعة لوزارة التعليم بالحكومة المؤقتة، مؤكدًا من جهته على حرص الوزارة إنجاز هذا الاستحقاق الوطنى على أكمل وجه.

وطمئن معالي الوزير فخامته على الترتيبات المتخذة لإجراء الامتحانات الخاصة بشهاداتي مرحلة التعليم الأساسي والمتوسط بالمناطق المحررة ومن بينها بلدية ترهونة بالمنطقة الغربية، إضافة إلى الاستعداد للعام الدراسي القادم 2019 – 2020.م، من وسائل تعليمية وكتاب مدرسي وغيرها. (وال – القبة) ع ع

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