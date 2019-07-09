معالي وزير العدل بالحكومة الليبية المؤقتة يهنئ المنتخبين الجدد بالمجلس الأعلى للقضاء

البيضاء 09 يوليو 2019 (وال) – تقدم معالي وزير العدل بالحكومة الليبية المؤقتة الأستاذ محمود الفيتوري برسالة تهنئة للأعضاء الجدد المنتخبين بالمجلس الأعلى للقضاء، داعيا الله لهم بالتوفيق والسداد لما فيه خير الوطن والمواطن.

وتقدم معاليه لكافة الأسرة القضائية بجزيل الشكر والامتنان على مدى نجاح العملية الانتخابية وما صاحبها من شفافية تدل على اللحمة الوطنية وإعلاء هيبة القانون.

يشار إلى أن المجلس الأعلى للقضاء بطرابلس قام بفرز الأصوات لانتخابات إدارة المحاماة العامة وإدارة القضايا والتي افضت إلى فوز المستشار علي بوجناح عن المحاماة العامة والمستشار أحمد بازامه عن إدارة القضايا. (وال – البيضاء) ع ع

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