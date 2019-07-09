الدفاع المدني غدامس يؤكد إستمرار التحقيقات لمعرفة أسباب إندلاع الحرائق بالمدينة

ليبيا – أكد رئيس جهاز الدفاع المدني بغدامس محمد المدني على أن هيئة السلامة الوطنية وجهاز الدفاع المدني بالتعاون مع أهالي غدامس استطاعوا إطفاء كامل الحرائق التي اندلعت بالمدينة.

المدني نوّه في تصريح لـ”أصوات مغاربية” أن الحرائق التهمت مئات الأشجار في 27 مزرعة في مدينة غدامس وما تزال الإحصائيات مستمرة لتقييم الأضرار النهائية.

وأوضح أن أسباب الحرائق التي اندلعت “مجهولة إلى الآن”، مشيراً إلى أن التحقيقات جارية من قبل المسؤولين بالمدينة.

وأعرب المدني عن إنزعاجه من عدم وجود إمكانيات بالمدينة لإطفاء الحرائق بعد اندلاعها مباشرة، مشيراً إلى أن مالديهم عبارة عن شاحنات إطفاء قديمة لا تعمل وشاحنة وحيدة هي التي تعمل بالمدينة.

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