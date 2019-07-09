الثوم الليبي على موائد كرواتيا

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يشهد ميناء بنغازي في الآونة الأخيرة ومنذ عودته لاستئناف نشاطه التجاري بعد تحرير المدينة من نير الجماعات المسلحة والإرهابية حركة دؤوبة وفتح خطوط البواخر المحملة بشتى أنواع الواردات من شتى أصقاع العالم.

تجاوزت الحركة النشطة التي يشهدها الميناء الاستيراد إلى التصدير ما يعني أيضاً تعافي قطاع الزراعة والثروة الحيوانية في ليبيا بعد أن شهد الميناء أمس الثلاثاء تصدير أكثر من 14 ألف طن من الثوم إلى جمهورية كرواتيا وتصدير أكثر من 62 ألف طن من الصوف الدباغي إلى الجمهورية اللبنانية.

يشار إلى أن قطاع الزراعة يسعى أيضاً إلى استئناف تصدير التمور الليبية ذات الجودة العالية بعد أن شهدت نشاطاً في السنوات الماضية بوصول التمور الأوروبية إلى دول أوروبية منها بريطانيا .. وكل هذه الصادرات الليبية من شأنها تنويع مصادر الدخل القومي الليبي وتجاوز المصدر الوحيد النفط، بإيجاد بدائل أخرى تدعم الاقتصاد الوطني .

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