رويترز: خروج 100 مهاجر من مركز إيواء في طرابلس

أفادت وكالة رويترز أن مسئولين ليبيين لما يقل عن 100 مهاجر بالخروج الثلاثاء من مركز إيواء في العاصمة طرابلس كان قد تعرض لقصف دام الأسبوع الماضي.

وقال مسؤولون في المركز الذي تديره الحكومة التي تدعمها الأمم المتحدة في شرق طرابلس إنهم اتخذوا القرار بعد احتجاج المهاجرين على عدم إدراجهم في قائمة إجلاء وضعتها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وأضاف مسؤول في المركز طلب عدم نشر اسمه إن القائمة شملت 55 مهاجرا فقط.

وأضاف لرويترز “فتحنا الأبواب وتركناهم يخرجون”.

وقال أحد سكان ضاحية تاجوراء في شرق طرابلس إن المهاجرين شوهدوا وهم يسيرون خارج المركز.

ولم تتضح حتى الآن وجهتهم.

وقال المسؤول إنه بعد مغادرتهم، يبقى نحو 110 مهاجرين آخرين داخل المركز يرقدون في العراء ويحتمون بالحشايا من قيظ الشمس.

وأضاف “لا يريدون العودة إلى المركز خوفا من استهدافه بضربات جوية أخرى”.

