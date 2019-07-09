صور | ويليامز تلتقي الناظوري والصوصاع والتميمي في بنغازي

ليبيا – بمقر رئاسة الأركان العامة للقوات المسلحة ، إستقبل رئيس الأركان اللواء عبدالرازق الناظوري وفداً من البعثة الأممية ضم كل من ستيفاني ويليماز نائب رئيس البعثة وسليم رعد مسؤول قسم الشؤون الأمنية بالبعثة وسامية إسحاق مسؤول قسم حقوق الإنسان بالبعثة وعددا من المرافقين .

وقد كان في إستقبال الوفد إضافة للناظوري ، اللواء فرج الصوصاع المدعي العام العسكري واللواء خيري التميمي مدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة والعميد مراد الصابر مدير مكتب السيد رئيس الأركان العامة ومن أهم النقاط التي تناولها الاجتماع .

وقد بحث اللقاء ، تعزيز دور البعثة الأممية بليبيا و آليات التعاون في المجال الأمني ومكافحة الإرهاب واوضاع السجون وأسرى الحرب والعمل على مبدأ صيانة حقوق الإنسان .

حيث أكد الناظوري إن القوات المسلحة حققت نصراً كبيراً ضد الجماعات الإرهابية وأن الوضع العام تغير بشكل إيجابي عما كان عليه في السابق .

وأطرد قائلا : ” أن حقوق الإنسان مبدأ مصان والعمل على تعزيز هذه الحقوق وضمانها من أولويات عمل الجهات الضبطية والعسكرية لاسيما بعد إكتمال منظومة العدالة وتفعيل القضاء بشقية العادي والعسكري ” .

كما أكد الناظوري أن القوات المسلحة ماضيه نحو القضاء على كافة بؤر الإرهاب حتى ينعم الوطن بالأمن الكامل وتحفظ سيادته ويظل القانون سيداً في كل ربوعه .

المرصد – متابعات

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية