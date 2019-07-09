اشتباكات عنيفة بعدة محاور جنوب طرابلس وقوات الجيش تتقدم بمحوري الخلة والخلاطات

قالت مصادر عسكرية ان الاشتباكات العنيفة تجددت بعدد من محاور العاصمة جنوب العاصمة طرابلس بين قوات الجيش الوطني وقوات تابعة لحكومة الوفاق.

وقالت المصادر العسكرية أن قوات الجيش الوطني ممثلة باللواء التاسع حققت تقدماً ملحوظاً في محوري الخلاطات والخلة.

وقالت المصادر أن القوات المسلحة تخوض اشتباكات قوية في محور عين زارة وفتح جبهة في مثلث الكهرباء.

واشارت المصادر إلى أن اشتباكات قوية اندلعت بين قوات الجيش وقوات الوفاق في محور معسكر اليرموك.

وذكرت المصادر ان القوات المسلحة قامت بأسر 8 من قوات الوفاق في محور عين زارة.

وبحسب مصادر فإن تعزيزات عسكرية للجيش الوطني لا تزال تتواصل، وأن الجيش عزز صفوفه برتل مدرعات عسكرية جديدة.

وتشهد مختلف محاور جبهات القتال في تخوم العاصمة طرابلس اشتباكات عنيفة بالاسلحة الثقيلة والمتوسطة مع استمرار القصف الجوي على عدد من المواقع، منذ الـ4 من أبريل الماضي في عملية اطلقها الجيش الوطني لتحرير العاصمة طرابلس.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، عن إحصائية جديدة لضحايا المعارك العسكرية التي دخلت شهرها الرابع على التوالي في طرابلس حيث بلغ عدد القتلى 1048 شخصا بينهم 106 مدنيين، وأصيب 5558 آخرون، بينهم 289 مدنيا”.

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