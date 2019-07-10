خبراء: ارتفاع ملحوظ لدرجات الحرارة ليوم الاربعاء بهذه المناطق في ليبيا

توقع خبراء الارصاد في تقارير عن حالة الطقس ليوم الاربعاء 10 يوليو في ليبيا ان تشهد الاجواء ذروة الإرتفاع في درجات الحرارة بحيث سيزداد معدل الإرتفاع بواقع 3 – 4 درجات مقارنةً بيوم الثلاثاء.

وبحسب التقارير فإنه إبتداءً من صباح يوم الخميس ستخف درجات الحرارة على أغلب المناطق الساحلية.

وستكو الأجواء معتدلة بشكل عام على مناطق الشرق الليبي ولاتغير يذكر هناك، وفقاً للتقارير.

وقال الخبراء ان طقس صيفي وساخن سيشهده يوم الاربعاء وفقا لهذه التفاصيل:

استمرار درجات الحرارة مرتفعة وتتراوح بالشمال مابين 34-40 درجة وتكون مابين 30-34 درجة بالسواحل نتيجة نسمات شرقية.

وفي الدواخل ستكون اعلى وتصل 44 + بسهل الجفارة، فيما ستكون بمناطق الوسط والجنوب طقس صيفي مع حرارة مابين 37-41 درجة.

بينما يكون الطقس ليومي الخميس والجمعة متوقع انخفاض طفيف للحرارة بطول المناطق الساحلية والشمالية وبمعدل 3-4 درجات، حيث ستكون الحرارة اقل من هذه الايام لكن تظل الاجواء صيفية بمعظم مناطق البلاد.

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