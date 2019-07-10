مشاهد لمعارك حامية من محور الاحياء البرية جنوب طرابلس – فيديو

نشر نشطاء موالون لقوات الجيش الوطني مشاهد لمعارك حامية من محور الاحياء البرية جنوب العاصمة طرابلس.

وكانت القوات المسلحة التابعة للجيش الوطني قد أعلنت دحر هجوم قامت به مجموعات الوفاق على منطقة الأحياء البرية بطرابلس قبل يومين.

وبحسب بيان سابق للمركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة فقد تمكن الجيش من قتل 20 مسلحا بالإضافة إلى تدمير مدفعي 23 مضاد للطيران و عربات مسلحة على متنها رشاشات.

وتشهد مختلف محاور جبهات القتال في تخوم العاصمة طرابلس اشتباكات عنيفة بالاسلحة الثقيلة والمتوسطة مع استمرار القصف الجوي على عدد من المواقع، منذ الـ4 من أبريل الماضي في عملية اطلقها الجيش الوطني لتحرير العاصمة طرابلس.

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