النهر الصناعي يعلن موعد عودة المياه إلى طرابلس

ليبيا – أعلن جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، الثلاثاء، عن انفراج أزمة توقف المياه عن مدينة طرابلس ومدن المنطقة الوسطى.

وأوضح جهاز النهر الصناعي منظومة الحساونة –سهل الجفارة بأن المياه تبدأ في الوصول اعتبارا من اليوم الأربعاء، مشيرا إلى أنه تم إعادة التيار الكهربائي للحقل الشملي والجنوبي وبدء إعادة تشغيل الآبار وفتح صمامات التحكم.

وكان قد أرجع الجهاز انقطاع المياه إلى دخول مجموعة مسلحة لمحطة تغذية الكهرباء النهر (1) الرئيسية وإجبار فنيي الشركة العامة للكهرباء على فصل التيار الكهربائي عن حقول آبار مياه الحساونة والمطالبة بإعادة التيار الكهربائي لمدن الجنوب.

وأكد جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي عن النأي عن كافة الخلافات والصراعات والمطالب الفئوية وأنه جهة خدمية تقدم خدمة الإمداد المائي لكافة المواطنين.

وطالب الجهاز الجهات الأمنية والعسكرية بالدولة بتحمل مسئوليتها لحماية حقول آبار مياه الحساونة ومسارات أنابيب المياه بالمنظومة للحفاظ على استمرار الامداد المائي.

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