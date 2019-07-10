سلاح الجو يستهدف ثانوية الشرطة في غريان -(فيديو)

خاص|218

شن سلاح الجو التابع للجيش الوطني غارة ليل الثلاثاء استهدفت ثانوية الشرطة في تغسات –مركز مدينة غريان وحسب مصدر مطلع لــ 218 فإن الضربة الجوية استهدفت نقطة لتجميع الأسلحة والذخائر والآليات .

وأضاف المصدر أن الغارة أسفرت عن تدمير جزءاً من هذه المواد المخزنة فيما هرعت سيارات الإسعاف إلى عين المكان الذي اشتعلت فيه النيران وأخبار عن إسعاف حالات حرجة من الجرحى إلى مدينة طرابلس .

وأكد مصدر ثان خاص لـ 218 من داخل مدينة غريان أن عدد الجرحى بلغ 4 من موظفين ينتمون لمدينة غريان يعملون في مطعم الثانوية فيما خسائر الآليات تمثلت في تدمير شاحنة لحفظ التموين تابعة للمطعم.

#غريان//..فيديو لإشتعال النيران في ثانوية الشرطة #تغسات .. وذلك بعد استهدافها من قبل طيران السلاح الجوي التابع للقيادة العامة ..صلاح الاطيوش المغربي .. Posted by ‎صلاح الاطيوش المغربي‎ on Tuesday, July 9, 2019

وتناقلت صفحات تواصل اجتماعي فيديو وصور ثابتة للنيران التي اندلعت عقب القصف الجوي.

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